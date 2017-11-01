В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров

В среду, 1 ноября, вступает в силу закон , обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не допускать пользователей к заблокированным в РФ сайтам. Об этом сообщает ТАСС

Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная система (ФГИС). На основании обращения правоохранительных органов Роскомнадзор будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещённым ресурсам. Ему будет направляться уведомление о необходимости в течение трёх рабочих дней предоставить данные о владельце анонимайзера.

Ведомство будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, ресурс должен будет сделать это через 30 дней. Подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.