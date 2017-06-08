Госдума рассмотрит законопроект о запрете анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов

В Госдуму внесён законопроект о запрете на использование VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра сайтов, заблокированных Роскомнадзором. Об этом пишет Лента.Ru



Документ предполагает обязательную работу с Роскомнадзором для сервисов и сайтов, используемых для обхода блокировки. В противном случае предлагается блокировать сервисы на тридцатидневный срок.



Авторы законопроекта — депутаты Максим Кудрявцев из "Единой России", Николай Рыжак из "Справедливой России" и Александр Ющенко из КПРФ. Они подчёркивают неэффективность нынешних способов борьбы с обходом блокировки.