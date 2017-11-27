ФСБ поручили ввести идентификацию пользователей онлайн-игр

Совет безопасности РФ поручил разработать и ввести идентификацию пользователей онлайн-игр и социальных сетей по номеру телефона. Об этом сообщает РБК

Поручение дано Минкомсвязи и ФСБ. До 1 июня 2018 года они должны разработать дополнительные меры регулирования деятельности организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Речь идёт обо всех ресурсах, где пользователи могут обмениваться сообщениями. Информация о поручении содержится в протоколе заседания Совбеза, подлинность которого РБК подтвердил один из федеральных чиновников.

В 2016 году глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что террористы используют игры для общения. По его словам, так делали экстремисты из Франции.

"В Париже террористы организовывали свои коммуникации не только посредством шифрованных мессенджеров, но и, насколько я знаю, через PlayStation 4, где невозможно определить, относятся ли призывы стрелять и убивать к событиям виртуальной игры или реальной террористической атаки", — заявил Жаров.