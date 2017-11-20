ФСБ создала базу данных с информацией об иностранных террористах

ФСБ создала базу данных со сведениями об иностранных террористах. Как передаёт "Коммерсант" , об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это очень важная сфера борьбы и профилактики террористических преступлений. Все желающие могут ею пользоваться, и чем шире будет эта база, чем больше разных государств будет участвовать в ней, тем легче будет отслеживать маршруты перемещения тех бандитов, которые сегодня могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии", — рассказал Лавров на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана.