ФСБ создала базу данных с информацией об иностранных террористах
ФСБ создала базу данных со сведениями об иностранных террористах. Как передаёт "Коммерсант"
, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это очень важная сфера борьбы и профилактики террористических преступлений. Все желающие могут ею пользоваться, и чем шире будет эта база, чем больше разных государств будет участвовать в ней, тем легче будет отслеживать маршруты перемещения тех бандитов, которые сегодня могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии", — рассказал Лавров на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана.
Лавров отметил, что Москва и Баку плотно взаимодействуют в рамках антитеррористических проектов. Ранее исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк заявляла
, что террористы готовят масштабные атаки.