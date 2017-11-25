+8 °C
днем
+5 °C
ночью
25 ноября 2017 г. 14:47
89 504 пользователей
за 24 часа на сайте
58.37 -0.08
Курс ММВБ на 25 ноября 2017, 14:00
69.62 +0.38
Курс ММВБ на 25 ноября 2017, 14:00
16.49 0.0
Курс ЦБ на 26 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Кудрин: Через 10-15 лет в России появятся практически бессмертные люди

11:29
  2234
Экс-министр финансов Алексей Кудрин предрёк появление практически бессмертных людей среди россиян уже через 10-15 лет. Такое заявление Кудрин сделал на Общероссийском гражданском форуме в субботу, 25 ноября, сообщает ТАСС.
 
Экс-министр финансов, ныне возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦРС) уверен, что стремительное развитие технологий в сфере трансплантологии и фармацевтики уже в ближайшие годы позволит существенно продлить жизнь человека.
 
"10-15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди", — сказал Кудрин.
 
Экс-министр финансов отметил, что мир переживает новую технологическую революцию. Однако наряду с бумом развития в отдельных отраслях в России технологическое отставание остаётся одним из основных вызовов для отечественной экономики.
 
"Мы имеем катострофический уровень смертности в трудоспособном возрасте", — отметил глава ЦСР. Без улучшения здоровья и активного долголетия не будет высокой производительности труда в стране, заключил Кудрин.
 
Ранее Кудрин предлагал увеличить финансирование здравоохранения на 0,7% ВВП за шесть лет, начиная с 2018 года: указанные меры позволят увеличить среднюю продолжительность жизни с 71,4 до 76 лет. При этом он отмечал, что у правительства денег на выплаты пенсий населению не осталось.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Особые и экономические: объясняем, что произошло с законом о калининградской ОЭЗ и почему это вызвало шумиху
24 ноября 201716:31
  5272
Особые и экономические: объясняем, что произошло с законом о калининградской ОЭЗ и почему это вызвало шумиху
Диетологи рассказали, что нужно есть на завтрак для хорошего секса
Фото горячей новости
10:33
  4843
Алиханов поручил новому детскому омбудсмену сосредоточиться на поддержке семей с детьми
Фото горячей новости
24 ноября 201722:12
  2701
В Калининградской области девятерых многодетных матерей наградили медалями
Фото горячей новости
24 ноября 201721:01
  3941
Очевидцы: корова билась в конвульсиях посреди улицы более 12 часов, пока не умерла
Фото горячей новости
24 ноября 201718:29
  13663

Лента новостей

Картинка
"Балтика" сыграла вничью с лидером ФНЛ "Енисеем" в матче 25-го тура первенства
14:32
  17
Картинка
Жертвами теракта в мечети на севере Синая в Египте стали 305 человек, среди них 27 детей
13:56
  444
Картинка
Учёные предложили лечить шизофрению с помощью аватаров (видео)
13:20
  379
Картинка
В Калининграде за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек
12:01
  893

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  13621
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  10724
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo