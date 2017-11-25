Кудрин: Через 10-15 лет в России появятся практически бессмертные люди

Экс-министр финансов Алексей Кудрин предрёк появление практически бессмертных людей среди россиян уже через 10-15 лет. Такое заявление Кудрин сделал на Общероссийском гражданском форуме в субботу, 25 ноября, сообщает ТАСС

Экс-министр финансов, ныне возглавляющий Центр стратегических разработок (ЦРС) уверен, что стремительное развитие технологий в сфере трансплантологии и фармацевтики уже в ближайшие годы позволит существенно продлить жизнь человека.

"10-15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди", — сказал Кудрин.

Экс-министр финансов отметил, что мир переживает новую технологическую революцию. Однако наряду с бумом развития в отдельных отраслях в России технологическое отставание остаётся одним из основных вызовов для отечественной экономики.

"Мы имеем катострофический уровень смертности в трудоспособном возрасте", — отметил глава ЦСР. Без улучшения здоровья и активного долголетия не будет высокой производительности труда в стране, заключил Кудрин.