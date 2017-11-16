Кудрин: У правительства не осталось денег на выплату пенсий

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что в России кончились деньги на выплату пенсий. Такое мнение он высказал в интервью "Аргументам и фактам"

"Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 рублей не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это всё — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде. Можно ли закрыть дыру за счёт других источников — например, повышения налогов? Нет", — пояснил Кудрин.

Бывший чиновник отметил, что за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. Это около 2,5 трлн рублей — сумма, сравнимая с тратами на образование по всей стране. Он также назвал необходимым повышение пенсионного возраста.

"Сегодня человек в 60 лет чувствует себя так же, как раньше в 50. Многие мои ровесницы обижены самим названием — "пенсия по старости". Ну, какая это старость?!" — отметил Кудрин.