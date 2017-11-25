Самый распространённый вопрос туристов: "А когда закончится дождь?"

Руководитель информационного центра туризма Галина Офицерова рассказала, почему регион пока не готов к потоку китайских путешественников, о нюансах своей работы и промышленном туризме.

— Есть какие-то направления в регионе, которые появились совсем недавно, но уже пользуются популярностью у туристов?

— Когда я езжу с презентациями по России и рассказываю про нашу область, многие ко мне подходят и говорят: "Вы говорите про форты, янтарь и море, а мы к вам едем за атмосферой". Она тут другая. У нас другая планировка города, архитектура, узенькие улочки, брусчатка, малоэтажные дома. Вот именно за этим.

— То есть едут просто ради прогулок по городу?

— Да. Приезжают, чтобы в Светлогорске прогуляться, выпить кофе, насладиться архитектурой. Если говорить о ставших популярными туристических направлениях, то это восток области. Очень много экскурсий компании делают именно на восток области: в Черняховск, в Гусев, на озеро Виштынец. У нас потихонечку начал развиваться промышленный туризм. Возят в "Технополис" Гусева, возят на производства автомобилей, мебели, судостроительные предприятия. Интересные экскурсии у нас делают в Неман, Советск, в Славск, тоже с посещением производства.

— Каков процент тех туристов, которые возвращаются в регион?

— Около 50%. Они в каждый свой приезд находят для себя что-то новое. Раньше мы таких туристов боялись, когда приходили и спрашивали: "Что ещё посмотреть?", и мы начинали судорожно придумывать что-то. Сейчас, конечно, у наших туристических компаний очень большой выбор, и мы очень смело можем принимать путешественника и второй раз, и третий, и пятый.

— Кто чаще всего приходит в центр?

— Приходят в основном индивидуалы среднего возраста. Они хотят получить карты, путеводители, афиши. Интересуются, какие сувениры можно привезти их Калининграда, где можно провести романтический вечер, в какой кинотеатр лучше сходить. Многие заодно берут информацию для своих коллег и друзей, которые планируют приезд в Калининград на новогодних каникулах. Очень много запросов о том, например, сколько стоит двухкомнатная квартира. Они планируют приобретение жилья. Из смешных запросов это "Когда закончится дождь?". Вопрос, который нас немножечко веселит. Всегда говорим, что, если не нравится калининградская погода, подожди полчаса. И действительно, мы заканчиваем нашу беседу, а на улице уже начинает светить солнце.

— К вам приходят целенаправленно или, проходя мимо, решают зайти?

— Мы привыкли к этой буковке i за границей. Туда мы идём за бесплатными картами, информацией. В России это тоже стало развиваться. Многие о нас узнают через интернет, кто-то в хостелах, гостиницах, через информационные стойки.

— Не так давно вы говорили, что информационный центр переедет в район площади Победы. Когда будете праздновать новоселье?

— Мы планируем с января месяца начать ремонт. Мы разместимся в здании мэрии, там, где раньше был магазин "Книги и Книжечки". Но надо сказать, что это помещение (в здании Областного драмтеатра) мы тоже оставляем на 2018 год, ведь мы ждём большое количество туристов.

— Откуда приезжают туристы?

— Если говорить по российским городам, то это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и область, центральная часть России. Очень много туристов из Екатеринбурга, Новосибирска, Мурманска. Были туристы из Крыма, Камчатки.

— А иностранные?

— Традиционно из Германии, Эстонии, Латвии и Белоруссии, но этим летом мы были приятно удивлены туристам из Нидерландов. Настоящей экзотикой для нас стали туристы из Бангладеш и Пакистана. Было даже несколько человек из Мексики и Мавритании.

— Их интересует что-то другое? Есть ли специфика?

— Нет. Сложность для иностранных туристов в том, что у нас, к сожалению, нет организованных ежедневных экскурсий для них. Ежедневно в разные уголки области разъезжаются несколько автобусов от разных туристических фирм с русскоговорящими гидами. Для иностранцев мы вынуждены либо искать индивидуального экскурсовода с транспортом и отправлять их по маршрутам, либо они довольствуются той информацией, которую получают в информационном центре. Это карты, путеводители, маршруты.

— Что делать с этим планируют?

— У нас есть несколько англоговорящих гидов, которые этим летом проводили пешеходные экскурсии два раза в неделю, и они достаточно большой популярностью пользовались среди иностранных туристов. Пока наши фирмы ещё не перестроились на работу с индивидуальными иностранными туристами.

— Моя коллега летом принимала гостей из Голландии. Она столкнулась с тем, что на английском языке не то что в такси не говорят, но и в ресторанах. Вот что делать с этим?

— Туристы иностранные не стесняются делиться эмоциями о нашем городе. В основном их трудности связаны с тем, что туркарты переведены на английский язык транслитерацией, а таблички на домах и навигация в городе написаны кириллицей. Тем не менее туристы отмечают, что в Калининграде живут очень доброжелательные люди. Даже если человек не знает английского или немецкого, он тебе на пальцах объяснит, как дойти. В основном впечатление о нашем городе очень положительное. Что касается ресторанов, то начинаем с ними работу. Сейчас очень многие заведения переводят меню на английский язык. Стараются в штат подбирать сотрудников, которые владеют даже не одним, а несколькими языками. Кроме того, мы планируем в ресторанах нашего города поставить информационные доски с полезными для туриста сведениями.

— А китайцы к нам едут?

— Очень сложно с китайцами. Мы в этом году провели несколько информационных туров для китайских туроператоров, а также выступали с презентацией на различных российско-китайских советах. Сказать, что у нас огромный вал туристов из Китая, мы не можем. В этом сезоне порядка тридцати групп китайских туристов приняли. Это очень мало. К нам едут индивидуальные туристы из Китая в рамках шоп-туров. Этим летом была группа из Китая, которая купила продукции из янтаря на полмиллиона рублей.

— Если 30 групп туристов — это мало, то какая планка максимальная ставится? Она вообще есть?



— Конечно, желание у минтуризма и турфирм в приёме китайских туристов огромное. Однако если говорить честно, то что на данный момент мы им можем предложить? У нас два гида, которые говорят на китайском языке. О каком потоке мы можем говорить? В Санкт-Петербурге ситуация следующая: группы из КНР едут со своими экскурсоводами, сами выкупают гостиницы, транспорт, то есть турбизнес СПб не принимает никакого участия в их приёме. Они самостоятельно себя обеспечивают и ни от кого не зависят. Это тоже не выход.

— Вы упоминали уже ЧМ-2018. Мониторили Booking.com и увидели "шикарные" апартаменты на ул. Красной за четыре тысячи напротив исправительной колонии. Мы ждём туристов, а их не отпугнёт такая стоимость? Или они палатки поставят и будут как-нибудь пытаться здесь выживать?

— Разговаривала со своими коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Они во время Кубка конфедераций столкнулись с тем, что гостиницы поставили очень высокие цены. До последнего держали их, а за три дня опустили. Никто не может сейчас прогнозировать с точностью поток туристов, но мы к нему готовы. Обучаем волонтёров, планируем оборудовать дополнительные точки информационного обеспечения в городе, мобильные терминалы. Мы сейчас оформляем в карты три новых маршрута именно для болельщиков. Это будет пивной маршрут, маршрут для пар — романтический с так называемыми местами для поцелуев, где можно будет сделать красивые селфи. На карте будут обозначены точки GPS, откуда открываются самые красивые виды. Будет вечерний/ночной маршрут. На нашем сайте появится несколько аудиогидов.

— Это для болельщиков, а обычным туристам что ожидать в новом сезоне?

— Калининградская область вошла в число регионов, которые привлекают событийным туризмом: "Голосящий КиВиН" и "Гумбинненское сражение", фестиваль "Короче", фестиваль "Кауп". У нас сейчас заработал проект "Янтарный путь" Александра Быченко, владельца музея Altes Haus. Это двухдневный маршрут по городищам древних пруссов и местам, связанным с добычей янтаря. Его апробировали на туроператорах Калининграда, сделали презентацию этого маршрута. Мы делаем акцент ещё и на велотуризме, всё-таки мы надеемся, что завершат строительство велодорожки на Куршской косе. В Калининград приезжает много велотуристов из Германии. Для них тоже есть предложения.

— Вы с коллегами из других регионов обсуждаете работу информационных центров? Есть у нас своя специфика?

— Я всегда говорю, что люди, которые работают в туризме, должны обладать геном гостеприимства. Это какое-то врождённое желание помочь как родному человеку. Вы не поверите, я иду по улице, а ко мне каждый день подходят: "Вы не подскажете, как пройти? А как доехать? А вот как эта улица называется?”. У меня дочка смеётся и говорит: "Мама, выключи на лбу значок i". У нас все, кто работает в инфоцентре, не просто расскажут, куда сходить, они уточнят: "А вот там попробуйте безумно вкусные пирожные. В том музее открылась новая выставка, обратите внимание именно на эту работу". Это же тоже очень важно, когда не просто получаешь информацию, а при этом чувствуешь, что приехал как будто к родному человеку.