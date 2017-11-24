В Калининградской области девятерых многодетных матерей наградили медалями

Девяти многодетным мамам в Калининградской области вручены медали "Материнская Слава". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Награждение приурочено к Дню матери, который в этом году отмечается 26 ноября. Региональной награды удостоены девять жительниц области, воспитывающих пять и более детей.

Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко отметила, что быть многодетной мамой — это подвиг.

"У всех нас есть самая главная ценность на свете — семья, а мама — самый важный, самый близкий человек в жизни. Воспитание одного ребенка — нелегкий, ответственный и почетный труд, а быть многодетной мамой — это подвиг, который ежедневно вы совершаете", — сказала Ищенко.

Среди награжденных — президент Калининградской региональной общественной организации "Ассоциация многодетных семей" Елена Урбан. В ее семье воспитываются пятеро ребятишек: двое старших – школьники, младшие, тройняшки, посещают детский сад.

Медалей удостоены также многодетные матери Анастасия Франке из Багратионовского района, Елена Махова из Гвардейского городского округа, Елена Паламарчук из Озерского городского округа, калининградка Наталия Иванова, Титенко Вера из Ладушкина, Захарова Вероника из Светлогорска и Осипова Ольга из Черняховска.

Кроме того, 26 калининградских семей получили премию «Признательность». Эти семьи, помимо родных, воспитывают также приёмных детей.

"Сегодня почти четыре тысячи детей, оставшихся без родительского попечения, живут в замещающих семьях, это 90 процентов от общего количества таких ребят, —подчеркнула министр социальной политики области Анжелика Майстер. — А еще пять лет их было менее 79%. Очень важно, чтобы у каждого ребенка были любящие мама и папа".