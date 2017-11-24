Очевидцы: корова билась в конвульсиях посреди улицы более 12 часов, пока не умерла

Около 4:00 жители окрестных домов видели как рядом с коровой стояли сотрудники МЧС и автомобиль полиции. Они пытались отогнать корову в сторону, но у животного из головы текла кровь, и оно упало. После этого сотрудники полиции, по словам очевидцев, просто уехали, оставив раненую корову лежать.

"В начале восьмого утра я звонила в 112, потом ещё раз в девятом часу, мне сообщили, что уже выехала машина, но даже к 10:30 так никто не приехал. Детей пришлось отправить на школьном автобусе в школу, моя машина оказалась заблокирована, так как из-за туши животного не могла выехать со двора", — сообщила одна из женщин.

Диана работает воспитателем в детском доме, окна которого выходят аккурат на дорогу, где лежало животное. Она рассказала, что ночная воспитательница слышала истошный рёв животного примерно с двух часов ночи. К 9:00 Диана сама пришла на работу и полдня вынуждена была наблюдать за мучениями коровы.

"У неё были раны на голове, она истекала кровью, хрипела, билась в конвульсиях и пыталась подняться. Приезжали какие-то люди, смотрели на неё , кто-то фотографировал её", — говорит Диана.

Жительница Багратионовска, волонтёр Наталья Матовщик говорит, что около 12:00 проезжала мимо и случайно увидела эту корову. У животного было раздуто брюхо и обломаны рога, из обломков хлестала кровь.

"Как она истошно орала и мучилась! Вы представить себе не можете. Куда я только не звонила - в "112", в местную администрацию, полицию, спасателям - никто не реагировал. Замкнутый круг какой-то. В местной ветклинике меня откровенно послали на три буквы, сказав, что с этой коровой их уже задолбали, хотя я готова была заплатить за вызов", — возмущается Наталья.

Она узнала у местных жителей адрес хозяина и помчалась к нему. Оказалось, что это полуслепой 86-летний дедушка, толку от него не было.

"Это был ужас какой-то. Тут и детский дом, и дети со школы идут... Просто безысходность и равнодушие. Я потом всю ночь не спала", — говорит Наталья.

Только около 14:00 приехали люди из какой-то службы. Сотрудники детдома говорят, что над животным стали проводить какие-то манипуляции. После этого она затихла - то ли её усыпили, то ли она сама умерла. По словам очевидцев, тушу животного убрали с улицы около 16:00 при помощи ковша экскаватора.