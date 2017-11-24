Посреди улицы в Багратионовске истекла кровью корова, которой отпилили рога

В Багратионовске посреди улицы от потери крови умерла корова. Об этом Клопс.Ru сообщили в экстренных службах региона.



В единой диспетчерской службе Багратионовска пояснили, что ночью 23 ноября около 1:30 через единую службу спасения "112" к ним поступило сообщение от местных жителей. Очевидцы рассказали, что на ул. Калининградской около забора стоит раненая корова. Дежурный ЕДДС передал это сообщение в полицию.



Как сообщили в пресс-службе УМВД, на место выезжали сотрудники районного отдела полиции. "Чтобы освободить корову, полицейские вызывали на помощь спасателей. Они вызволяли животное, но не варварскими способами. Вероятно, корова довольно долгое время провела в таком положении — она буквально висела на заборе", — пояснили в пресс-службе.

Как сообщается на странице "ЧП-Калининград" в Facebook , неизвестные отпилили животному рога — вероятно, пытаясь вызволить, из-за чего оно истекло кровью.



Тушу коровы с улицы убрали. По словам сотрудников УМВД, участковые уполномоченные установили хозяйку животного, и у женщины к участникам спасательной операции претензий нет. Её корова не первый раз свободно и без присмотра разгуливала по улицам города. В связи с этим правоохранители провели с хозяйкой беседу. В возбуждении уголовного дела было отказано.



В пожарно-спасательной части №18 Багратионовска, сотрудники которой выезжали на вызов полиции, отказались комментировать ситуацию. "У нас отмечен только выезд на вызов. Подробностей я пояснить не могу, так как это было в другую смену", — сообщил журналисту сотрудник СПЧ.



Ветеринарный врач Татьяна Новикова рассказала, отчего корова могла умереть. Рога — это часть черепа коровы, продолжение кости. Внутри рогов находится огромное количество кровеносных сосудов, соединяющихся со всем организмом животного.



"При отпилке рогов необходимо использовать специальные кровоостанавливающие методы — прижигание, например. Иначе эффект будет такой же, как если отпилить животному две конечности", — пояснила ветеринар.