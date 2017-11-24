Калининградским рыбакам установили квоты на добычу кильки и салаки

Балтийский научно-промысловый совет установил квоты на вылов кильки и салаки в Балтике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

На Калининградскую область приходится основная доля добычи. Допустимый улов в 2018 году составит 42,6 тыс. тонн для кильки и 29,5 тыс. тонн для салаки. Объёмы промысла остаются на уровне 2017 года.

"На сегодняшний день для калининградских рыбаков обеспечен оптимальный уровень квот для промысла на Балтике. Общая квота по мелкосельдевым видам рыбы к уровню 2014 года увеличена почти в полтора раза. Квоты осваиваются, а благодаря модернизации промыслового флота повышается качество вылавливаемой рыбы", — отметил руководитель областного агентства по рыболовству Андрей Михалевич.