Калининградская область получит 50 млрд рублей федеральной помощи на поддержку бизнеса

В 2018 году Калининградская область получит более 50 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса. Об этом ТАСС сообщил глава региона Антон Алиханов после заседания Совета при полпреде президента России в СЗФО.

"Там (в федеральном бюджете — прим. ред.) в полном объёме всё заложено из того, что мы попросили, это огромные средства, больше 50 млрд рублей", — рассказал Алиханов.

Глава региона отметил, что в федеральном бюджете на 2018-2020 годы предусмотрены средства на ряд других проектов. Это в частности окончание строительства "Северного обхода", строительство онкоцентра под Калининградом и морского терминала в Пионерском. По словам Алиханова, в бюджете учтены практически все крупные проекты региона.