Алиханов: Миллиардные недоимки по налогам ограничивают наши возможности

По данным правительства Калининградской области, недоимки по налогу на имущество только в областном центре оцениваются в миллиард рублей. Об этом глава региона Антон Алиханов рассказал в онлайн-интервью Газете.Ru

Губернатор отметил также слабую собираемость транспортного налога в Калининграде. Задолженность по нему варьируется от 700 миллионов до одного миллиарда рублей.

"То есть, по сути, если мы будем собирать эти недоимки, это значительно расширит наши возможности. Аналогичная ситуация и по другим муниципалитетам", — рассказал Алиханов.



Глава региона уточнил, что правительство области предпринимало попытки побудить муниципалитеты повысить налоговую дисциплину.

"Договорились с ними, что те, кто предпримет какие-то действия, чтобы снизить эту задолженность до определенного процента, с 2018 года получат определенную долю доходов от акцизов на нефтепродукты. То есть дорожные фонды, по сути, оставляем в муниципалитетах. Но, к сожалению, только один муниципалитет из 22 уже выполнил эту задачу. И теперь они получат достаточно существенные деньги на свои дороги, будут тратить и оставлять их у себя", — пояснил Алиханов.