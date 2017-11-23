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Главная Новости Экономика

Алиханов: Миллиардные недоимки по налогам ограничивают наши возможности

20:05
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По данным правительства Калининградской области, недоимки по налогу на имущество только в областном центре оцениваются в миллиард рублей. Об этом глава региона Антон Алиханов рассказал в онлайн-интервью Газете.Ru.
 
Губернатор отметил также слабую собираемость транспортного налога в Калининграде. Задолженность по нему варьируется от 700 миллионов до одного миллиарда рублей.
 
"То есть, по сути, если мы будем собирать эти недоимки, это значительно расширит наши возможности. Аналогичная ситуация и по другим муниципалитетам", — рассказал Алиханов.

Глава региона уточнил, что правительство области предпринимало попытки побудить муниципалитеты повысить налоговую дисциплину.
 
"Договорились с ними, что те, кто предпримет какие-то действия, чтобы снизить эту задолженность до определенного процента, с 2018 года получат определенную долю доходов от акцизов на нефтепродукты. То есть дорожные фонды, по сути, оставляем в муниципалитетах. Но, к сожалению, только один муниципалитет из 22 уже выполнил эту задачу. И теперь они получат достаточно существенные деньги на свои дороги, будут тратить и оставлять их у себя", — пояснил Алиханов.
 
Ранее стало известно, что правительство Калининградской области намерено возложить на органы власти обязанность выплачивать налог на имущество, которое используется для осуществления возложенных на них функций.
 

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