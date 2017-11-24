Экскаватор, фургон, самосвал: управляющая компания из Гурьевского района лишилась техники из-за долгов

В Гурьевском районе у управляющей компании арестовали спецтехнику на 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Янтарьэнергосбыт".

Причиной ареста стали долги управляющей компании за электричество. На 1 ноября задолженность составила 4,3 млн рублей. У МУП ЖКХ "Коммунальник" арестовали экскаватор, фургон, самосвал и автомобиль ГАЗ. Имущество оценили в 400 тыс. рублей. Руководителю вручили предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.