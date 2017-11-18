В Гурьевске предприятия ЖКХ задолжали 24 миллиона рублей за электроэнергию

В Гурьевске на долю МУП в сфере ЖКХ приходится более 24 миллионов рублей долга за потреблённую электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Янтарьэнергосбыта".

Самым крупным должником в городском округе энергетики назвали "Гурьевский водоканал". Долг этого предприятия составляет более 18 миллионов рублей. Кроме того, не расплатились с поставщиком ЖКХ "УК ГГО" и МУП ЖКХ "Коммунальник". Сумма их задолженности 2,5 миллиона и 3,2 миллиона рублей соответственно.

В "Янтарьэнергосбыте" отметили, что поставка электроэнергии неплательщикам идёт в ущерб предприятию. Рано или поздно ситуация сложится таким образом, что придётся решать вопрос об отключении МУПов-должников от электроснабжения. Об этом энергетики предупредили администрацию Гурьевского городского округа.