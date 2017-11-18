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Главная Новости Экономика

В Гурьевске предприятия ЖКХ задолжали 24 миллиона рублей за электроэнергию

17 ноября 201722:11
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В Гурьевске на долю МУП в сфере ЖКХ приходится более 24 миллионов рублей долга за потреблённую электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Янтарьэнергосбыта".
 
Самым крупным должником в городском округе энергетики назвали "Гурьевский водоканал". Долг этого предприятия составляет более 18 миллионов рублей. Кроме того, не расплатились с поставщиком ЖКХ "УК ГГО"  и МУП ЖКХ "Коммунальник". Сумма их задолженности 2,5 миллиона и 3,2 миллиона рублей соответственно.
 
В "Янтарьэнергосбыте" отметили, что поставка электроэнергии неплательщикам идёт в ущерб предприятию. Рано или поздно ситуация сложится таким образом, что придётся решать вопрос об отключении МУПов-должников от электроснабжения. Об этом энергетики предупредили администрацию Гурьевского городского округа.
 
До 29 сентября 2017 года ограничивать муниципальные предприятия в подаче электричества было нельзя, уточнили в "Янтарьэнергосбыте". Однако теперь у поставщиков ресурсов такое право есть. В соответствии с постановлением российского правительства, разрешено полностью ограничивать режим энергопотребления юридическим лицам, в том числе и муниципальным предприятиям, в случае, если они не платят по счетам.
 

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