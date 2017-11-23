Алиханов рассказал о планах заселить восток Калининградской области

Антон Алиханов рассказал о проектах по застройке и заселению востока Калининградской области. Губернатор поделился планами в интервью изданию Газета.Ru

"На самом деле, у нас есть несколько проектов, мы их пока не озвучивали. Планируем создание нескольких новых агломераций в регионе, хотим большие участки земельные отдать под жилищную застройку. И будут программы для вот дополнительного стимулирования такого заселения востока нашего региона, где у нас отток населения. Это, в принципе, стандартная история, когда в столицу региона люди уезжают из других небольших городов. У нас есть все-таки желание, по примеру того, что сделал губернатор Савченко в Белгороде, он тоже выделял земельные участки с уже с инфраструктурой готовой, с утвержденными планами застройки. То есть, люди просто приезжали, получали землю, строились", — рассказал глава региона.

Алиханов отметил, что подобный проект можно реализовать на территории между Неманом и Советском.