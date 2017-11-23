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Главная Новости Общество

Найденную на кладбище под Калининградом старинную купель будут использовать в православных обрядах

18:00
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Старинная купель, обнаруженная под Калининградом, снова может быть использована для церковных обрядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Калининградской епархии Русской православной церкви.
 
Чаша для крещения младенцев может вновь стать купелью для совершения таинства над новорождёнными, уточнил пресс-секретарь Калининградской епархии РПЦ Давид Рожин. Возможно также, что находку будут использовать "для заполнения святой водой", сказал представитель церкви.
 
Огромную каменную чашу нашли в посёлке Муромское во время уборки кладбища, рядом с бывшей кирхой Лаптау. Там в довоенное время была лютеранская церковь. Скорей всего, чаша использовалась для церковных обрядов, отмечает ТАСС.
 
Купель перевезли на территорию действующего храма святой Екатерины в посёлке Родники. Многотонную чашу выкапывали из земли несколько часов, затем с помощью спецтехники перевезли на новое место.
 

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