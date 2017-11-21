При уборке кладбища под Калининградом нашли старинную купель

Во время уборки территории на кладбище у кирхи Лаптау в пос. Муромском местные жители нашли старинную чашу, в которой крестили младенцев. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Калининград"



Нашла купель пожилая женщина. " Мы приехали к кирхе, чтобы начать благоустройство территории, и нашли эту чашу. В одной части, в начале кладбища у кирхи Лаптау, лежало основание, а в конце кладбища у болота была сама чаша. Наверное, её сюда выкатили из храма в послевоенные годы", — объяснил председатель Совета отцов Калининграда — общественной организации при городском комитете по образованию Григорий Романов.



Найденный предмет имеет форму чаши. На две трети он оказался закопан в землю, и самостоятельно священнику не удалось его отрыть. Пришлось вызывать подмогу. Купель достали шесть человек с лопатами — на это потребовалось четыре часа. Оказалось, что чаша стоит на каменной ноге. Поднять находку смог только манипулятор.



По словам Романова, купель находится в хорошем состоянии. Её планируют разместить на территории кирхи Арнау.