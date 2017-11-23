Скульптуру "Добрый Кант" перевезли в Янтарный
Скульптуру "Добрый Кант", которая в последнее время стояла у Кафедрального собора в Калининграде, перевезли в Янтарный. Об этом Клопс.Ru рассказал мэр посёлка Алексей Заливатский.
Глава Янтарного отметил, что в последнее время скульптуре никак не найдётся постоянного места. Её размещали то у торгового центра "Европа", то у Кафедрального собора. В среду, 22 ноября, изображение Канта обнаружилось у офиса собора на ул. Нарвской.
"Слишком много его шпыняли туда-сюда", — отметил Заливатский. Он объяснил, что Канта расположат у гостиницы "Акватория". Доступ к скульптуре будет открыт для всех желающих.
"Хозяин гостиницы договорился с художником, который делал скульптуру, — пояснил глава Янтарного. — Её будут реставрировать, приведут в порядок".
Заливатский признался, что ему самому скульптура нравится.
Автором идеи "Доброго Канта" явился депутат Александр Мусевич. "Мы хотели, чтобы туристы воспринимали нас как добрый и дружелюбный народ. Появилась идея создать цикл символических скульптур. Нам показалось, что интересно создать историю нашего доброго Канта, который предстаёт в разных ситуациях таким добрым и чуточку чудаковатым человеком", — объяснял Мусевич. Когда изображение презентовали, общественность раскритиковала
его так яро, что автор идеи даже обещал "разбить его молотком". Однако потом отказался от этого намерения, и Канта разместили возле Кафедрального собора.