Рольбинов пожаловался на подрядчиков, которые обходят реестр недобросовестных компаний

Правительство Калининградской области создало реестр недобросовестных компаний, однако подрядчики находят способ обойти его. Об этом Клопс.Ru рассказал заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

"Нам удалось включить несколько подрядчиков в реестр недобросовестных компаний, но там руководители ищут лазейки, меняются директора, названия фирм, чтобы санкций избежать", — рассказал чиновник.

Рольбинов отметил, что в регионе есть ряд компаний, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны.

"В мелких контрактах есть у нас некий пул, который зарекомендовал себя с хорошей стороны. Есть небольшие компании, кто переоценивает свои силы. Рынок открытый, могут в нём все, кто захочет, участвовать. Тот, кто даёт ценовое лучшее предложение, тот побеждает. Есть подрядчики, за которыми потом приходится бегать", — заявил чиновник.