Рольбинов: Подтопления на Острове у Второй эстакады ликвидируют до конца года

Работы по ликвидации подтоплений на Октябрьском острове в районе Второй эстакады завершатся до конца года. Об этом в среду, 22 ноября, журналистам сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

Пока на Острове некоторые участки остаются под водой. Причина в том, что системы ливневой канализации ещё не переключены. Кроме того, не до конца проложен дренаж, рассказал чиновник. Рольбинов отметил, что все работы будут завершены в этом году.

"Там, где идет строительство парковки возле стадиона, мы видим, что нет воды. Даже во время октябрьского потопа в Калининграде на Острове было суше, чем во многих местах города", - сказал Рольбинов.