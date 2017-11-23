В Минтруде призвали не беспокоиться из-за роста безработицы

Рост официальной безработицы, который регистрировался в России в течение последних недель, не вызывает опасений. Об этом "РИА Новости" заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

Чиновница отметила, что число вакансий превышает количество безработных, а программы трудовой мобильности и переобучения работают хорошо. По прогнозу, безработица должна снизиться в ближайшие три года.

"Мы не видим этих рисков, по крайней мере, сейчас у нас нет предпосылок, чтобы об этом говорить. У нас требуются рабочие руки. Прогноз на ближайшие три года — мы ожидаем снижение безработицы и по методологии международной организации труда", — рассказала Ельцова.

Она отметила, что в ближайшие два года программу переобучения распространят на другие регионы. Про словам чиновницы, в России менее миллиона безработных, а количество открытых вакансий составляет от одного до полутора миллионов.

"Страна большая, мы предоставляем и возможность переезда, и возможность получения информации по новому месту работы. Наш общероссийский банк вакансий позволяет узнать все об инфраструктуре того региона, куда вы решите поехать. Другое дело, что человек не всегда принимает решение переехать, поэтому у нас постоянно есть территориальные диспропорции по Российской Федерации и мы предлагаем гражданам помощь в переезде. Да, это объемы не очень большие, по приглашению работодателей переезжают около 10-11 тысяч в год, это объемы незначительные, но этот инструмент существует, поэтому мы не видим опасности и рисков, что у нас резко возрастет регистрируемая безработица", — рассказала Елаева.