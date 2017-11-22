Опрос: 20% россиян заявили, что в их семье никто не работает

Большинство россиян полагает, что в ближайшее время безработица в стране будет расти. Однако есть и такие, кто ждёт урезания доходов. Об этом сообщает "Левада-центр" по итогам проведённого опроса.



Больше половины считают, что количество безработных в стране останется на нынешнем уровне. Примерно треть полагает, что их станет больше, и только 9% ожидают, что это число сократится. При этом 20% отметили, что никто в их семье не имеет работы.

О том, что наблюдаются задержки зарплаты и уменьшение доходов, рассказали 14% респондентов. Каждый десятый отметил, что в близком окружении люди теряют работу.