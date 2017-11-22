Шумилин усомнился в необходимости передавать музколледжу помещения во Дворце творчества

Андрей Шумилин потребовал проверить необходимость передачи помещений во Дворце творчества на Сергеева в безвозмездное пользование музыкальному колледжу имени Рахманинова. Свое предложение депутат озвучил на заседании профильной комиссии горсовета в среду, 22 ноября.

На период ремонта в музыкальном колледже, который стартовал еще в начале 2015 года, некоторые его классы переехали во Дворец творчества детей и молодежи. Сейчас учебное заведение занимает в здании на Сергеева восемь помещений общей площадью 494 квадратных метра.

Каждый год горсовет подписывает постановление о передаче муниципальной собственности в безвозмездное пользование областному колледжу. В этот раз на заседании комиссии встал вопрос о предоставлении помещений сроком до 31 декабря 2018 года.

"В связи с тем, что никак не могут они там ремонт там доделать", — сообщил председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности Олег Быков.

Однако его коллега Андрей Шумилин усомнился в том, что колледж по сей день остро нуждается в таких мерах поддержки со стороны города.

"Надо с вашими специалистами в колледж, и в центр выйти и посмотреть. Насколько там этот процесс ремонта затянулся? Год за годом мы теряем. Когда они закончат? Надо посмотреть, что там будет и как все используется. Площадь большая, и им (Дворцу творчества – Прим. Ред.) есть, что делать на этих площадях. То у них места не хватает — детям заниматься негде, то они привлекают на 500 метров целый колледж Рахманинова. Надо разобраться", — пояснил свою позицию Шумилин.

В итоге члены комиссии приняли решение предложение о передаче площадей колледжу все-таки поддержать, но отправить на рассмотрение всем членам горсовета вместе с предложением Андрея Шумилина.