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Шумилин усомнился в необходимости передавать музколледжу помещения во Дворце творчества

18:54
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Андрей Шумилин потребовал проверить необходимость передачи помещений во Дворце творчества на Сергеева в безвозмездное пользование музыкальному колледжу имени Рахманинова. Свое предложение депутат озвучил на заседании профильной комиссии горсовета в среду, 22 ноября.
 
На период ремонта в музыкальном колледже, который стартовал еще в начале 2015 года, некоторые его классы переехали во Дворец творчества детей и молодежи. Сейчас учебное заведение занимает в здании на Сергеева восемь помещений общей площадью 494 квадратных метра.
 
Каждый год горсовет подписывает постановление о передаче муниципальной собственности в безвозмездное пользование областному колледжу. В этот раз на заседании комиссии встал вопрос о предоставлении помещений сроком до 31 декабря 2018 года.
 
"В связи с тем, что никак не могут они там ремонт там доделать", —  сообщил председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности Олег Быков.
 
Однако его коллега Андрей Шумилин усомнился в том, что колледж по сей день остро нуждается в таких мерах поддержки со стороны города.
 
"Надо с вашими специалистами в колледж, и в центр выйти и посмотреть. Насколько  там этот процесс ремонта затянулся? Год за годом мы теряем. Когда они закончат? Надо посмотреть, что там будет и как все используется. Площадь большая, и им (Дворцу творчества – Прим. Ред.) есть, что делать на этих площадях. То у них места не хватает —  детям заниматься негде, то  они привлекают на 500 метров целый колледж Рахманинова. Надо разобраться", —  пояснил свою позицию Шумилин.
 
В итоге члены комиссии приняли решение предложение о передаче площадей колледжу все-таки поддержать, но отправить на рассмотрение всем членам горсовета вместе с предложением Андрея Шумилина.
 
Как ранее писал Клопс.Ru, реконструкция  Калининградского областного музыкального колледжа имени Рахманинова, который располагается в бывшем здании высшей реальной школы имени Фридриха Бесселя, проводится  в рамках федеральной целевой программы. На ремонт одного корпуса из федерального и областного бюджетов было выделено 239 млн рублей. Сдача объекта постоянно откладывалась. Работы по реконструкции планировали завершить в июле 2016 года. 
 

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