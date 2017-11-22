На участке возле автовокзала, где росли десять елей, проложат дорогу для автобусов

На месте перенесённых в парк Южный десяти пятиметровых елей, которые росли возле автовокзала, сделают дорогу, по которой будут ездить автобусы. Об этом в среду, 22 ноября, журналистам сообщила директор калининградского автовокзала Алёна Беликова.

Территория, где раньше росли ёлки, теперь нужна для организации въезда междугородних и международных автобусов. Это соответствует требованиям безопасности.



"Пересадка деревьев делается, чтобы обустроить въезд на территорию автовокзала. Ёлки пересаживаем с разрешения, полученного в администрации города. Дальше эти ёлки мы будем обслуживать в течение двух лет, но уже в парке Южном", — объяснила Беликова.



Пересадка каждого из десяти деревьев обошлась в 30 тысяч рублей. Ели выкопали с помощью специальной машины. Принцип её работы прост: механизм обхватывает ствол дерева, после чего ножи подкапывают его, не повреждая корневой системы. Затем каждую ель подняли краном на большегруз с прицепом и перевезли в Южный парк. Там деревья высадили в подготовленные лунки.



Вероятность успешной пересадки деревьев не так уж высока — об этом рассказала Клопс.Ru сопредседатель общественной организации "Экозащита" Александра Королёва. Многое зависит от того, как была проведена пересадка. Кроме того, у автовокзала ели росли кучно, в один ряд. За годы они недополучали солнечного света, и если сейчас рассадить деревья подальше друг от друга, будут видны внешние недостатки крон.



Представитель подрядной организации при этом отметил, что, по опыту, в 95% случаев пересадка проходит успешно и деревья приживаются на новом месте.