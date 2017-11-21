В Южный парк перенесут девять елей с калининградского автовокзала

Девять елей с калининградского автовокзала перенесут в Южный парк. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.

"Деревья выкопают аккуратно, погрузят и отвезут в парк Южный. Речи о вырубке не ведётся", — уточнили в министерстве.

Работы с елями обеспокоили местных жителей. Они посчитали, что без деревьев территория вокзала опустеет.

"Ехал платить партийные взносы, увидел, что какая-то суета у автовокзала. Вышел посмотреть, а там их подкапывают, корень у одного дерева уже отрубили. Переносить их нельзя, они пропадут", — рассказал Клопс.Ru калининградец Михаил Цуканов.