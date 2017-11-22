Заместителем председателя Общественной палаты стал экс-министр по соцполитике Олег Грознецкий
Экс-министр по социальной политике Калининградской области Олег Грознецкий избран заместителем председателя региональной Общественной палаты. Об этом Клопс.Ru сообщил пресс-секретарь ОП Николай Акимов.
В сентябре 2010 года Грознецкий был назначен и.о. министра социальной политики Калининградской области. Он работал заведующим Балтийским бюро
— специальным корреспондентом "Первого канала". За время работы на телевидении освещал вооружённые конфликты на таджикско-афганской границе, боевые действия в Дагестане, Чеченской Республике и Ливане, секторе Газа, израильско-палестинский конфликт, массовые беспорядки в Киргизии, боевые действия в Южной Осетии.