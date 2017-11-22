Хозяйка приюта для диких животных "Клюквенное": Мне позвонили и сказали, что перестреляют моих кабанов

Люди, представляющиеся сотрудниками Зеленоградской ветстанции, угрожают убить кабанов, живущих в приюте-передержке для диких животных "Клюквенное". Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель приюта Вера Неклюдова.



Проблема возникла из-за опасности распространения АЧС в регионе. "Клюквенное" получило предписание держать животных строго в сарае, не выпускать на улицу. Однако из трёх живущих на территории приюта кабанов, которых Вера Неклюдова когда-то подобрала и спасла от смерти, только двое готовы находиться в помещении. Кабанёнок, которого подбросили зоозащитнице в прошлом году, отказывается заходить в сарай, а справиться с ним физической возможности у женщины нет.



По словам Неклюдовой, ей поступают угрозы от неизвестных, которые представляются сотрудниками Зеленоградской ветеринарной станции. Женщина, отказавшаяся назвать своё имя, пообещала хозяйке приюта "прислать охотников и перестрелять всех кабанов к чёртовой матери".



"Маша с Беби (старые кабанихи — Прим. ред.) у меня привиты от обыкновенной чумки, два раза в год их осматривает врач, — рассказала Неклюдова. — Никаких претензий по их содержанию нет. А малышка живёт в уличном загоне. Она не заходит в помещение: не привыкла. Я не могу её закрыть. Я ничего не могу сделать. Не хочу, чтобы её убили у меня на глазах. Я была свидетелем охоты, когда на машинах окружили стадо кабанов и за полчаса уничтожили всех — и больших, и маленьких".



Главный ветврач Зеленоградской ветеринарной станции Людмила Атанасова рассказала Клопс.Ru, что специалисты обращались к Вере Неклюдовой с просьбой изолировать кабанов в отдельном сарае и не выпускать в загон. "Это категорически запрещено, — объяснила Атанасова. — Есть порядок содержания животных. Хозяйка подписывалась под документом о том, что ознакомлена с правилами содержания".



Атанасова не смогла пояснить, есть ли у ведомства полномочия ликвидировать кабанов в данной ситуации. Однако она отметила, что в случае невыполнения правил в "Клюквенное" направят инспекторов.



Как добавили в областном департаменте ветеринарии, кабанов могут уничтожить в том случае, если это утверждено приказом и участок, где находятся животные, попадает в определённую зону. В данном случае за нарушение правил содержания животных "Клюквенному" может грозить штраф. Однако опасности того, что охотники приедут и уничтожат кабанов, нет. Также в департаменте категорически отрицают возможность угроз со стороны Зеленоградской ветстанции.



"Уничтожить животных не могут, но их нужно убрать, — пояснили Клопс.Ru в ведомстве. — Вот они бегают по улице. Не дай бог, кто-то из них падёт. Это же будет карантин на весь Зеленоградский район!"