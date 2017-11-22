+2 °C
днем
-1 °C
ночью
22 ноября 2017 г. 16:31
87 446 пользователей
за 24 часа на сайте
58.78 -0.4
Курс ММВБ на 22 ноября 2017, 16:00
69.06 -0.39
Курс ММВБ на 22 ноября 2017, 16:00
16.48 +0.03
Курс ЦБ на 23 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Хозяйка приюта для диких животных "Клюквенное": Мне позвонили и сказали, что перестреляют моих кабанов

12:34
  1826
Люди, представляющиеся сотрудниками Зеленоградской ветстанции, угрожают убить кабанов, живущих в приюте-передержке для диких животных "Клюквенное". Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель приюта Вера Неклюдова.

Проблема возникла из-за опасности распространения АЧС в регионе. "Клюквенное" получило предписание держать животных строго в сарае, не выпускать на улицу. Однако из трёх живущих на территории приюта кабанов, которых Вера Неклюдова когда-то подобрала и спасла от смерти, только двое готовы находиться в помещении. Кабанёнок, которого подбросили зоозащитнице в прошлом году, отказывается заходить в сарай, а справиться с ним физической возможности у женщины нет.

По словам Неклюдовой, ей поступают угрозы от неизвестных, которые представляются сотрудниками Зеленоградской ветеринарной станции. Женщина, отказавшаяся назвать своё имя, пообещала хозяйке приюта "прислать охотников и перестрелять всех кабанов к чёртовой матери".

"Маша с Беби (старые кабанихи — Прим. ред.) у меня привиты от обыкновенной чумки, два раза в год их осматривает врач, — рассказала Неклюдова. — Никаких претензий по их содержанию нет. А малышка живёт в уличном загоне. Она не заходит в помещение: не привыкла. Я не могу её закрыть. Я ничего не могу сделать. Не хочу, чтобы её убили у меня на глазах. Я была свидетелем охоты, когда на машинах окружили стадо кабанов и за полчаса уничтожили всех — и больших, и маленьких".

Главный ветврач Зеленоградской ветеринарной станции Людмила Атанасова рассказала Клопс.Ru, что специалисты обращались к Вере Неклюдовой с просьбой изолировать кабанов в отдельном сарае и не выпускать в загон. "Это категорически запрещено, — объяснила Атанасова. — Есть порядок содержания животных. Хозяйка подписывалась под документом о том, что ознакомлена с правилами содержания".

Атанасова не смогла пояснить, есть ли у ведомства полномочия ликвидировать кабанов в данной ситуации. Однако она отметила, что в случае невыполнения правил в "Клюквенное" направят инспекторов.

Как добавили в областном департаменте ветеринарии, кабанов могут уничтожить в том случае, если это утверждено приказом и участок, где находятся животные, попадает в определённую зону. В данном случае за нарушение правил содержания животных "Клюквенному" может грозить штраф. Однако опасности того, что охотники приедут и уничтожат кабанов, нет. Также в департаменте категорически отрицают возможность угроз со стороны Зеленоградской ветстанции.

"Уничтожить животных не могут, но их нужно убрать, — пояснили Клопс.Ru в ведомстве. — Вот они бегают по улице. Не дай бог, кто-то из них падёт. Это же будет карантин на весь Зеленоградский район!"
 
7 ноября стало известно, что в Багратионовском городском округе специалисты выявили случаи заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС). В охотничьих хозяйствах сейчас установили карантин. 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Африканская чума свиней в Калининградской области»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1147

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

Новости по теме Африканская чума свиней в Калининградской области

Фото новости
Министр экологии: В Калининградской области отловили 80 кабанов, АЧС не обнаружено
15.11.1717:15
  1912
Фото новости
Чумовая ситуация: что калининградцы должны знать об АЧС
08.11.1719:11
  17822
Фото новости
Министр сельского хозяйства: АЧС может накрыть всю экономику Калининградской области
08.11.1715:36
  7559

Главные темы дня

С декабря все поликлиники Калининграда будут работать по субботам и начинать приём раньше
21 ноября 201713:45
  11769
С декабря все поликлиники Калининграда будут работать по субботам и начинать приём раньше
Синоптики прогнозируют тёплую и влажную зиму для Прибалтики
Фото горячей новости
13:44
  3106
Калининградец разбил Mercedes начальника за отказ выдать зарплату
Фото горячей новости
13:02
  4381
Пойти на всё ради красоты: стоит ли жертв гонка за вечной молодостью
Фото горячей новости
11:30
  1068
"Решил обойти лужу": на ул. Чекистов пешеход попал под колёса Toyota (обновлено)
Фото горячей новости
11:28
  4336

Лента новостей

Картинка
В Светлогорске директор МУП незаконно выписывал себе премии
16:05
  306
Картинка
За размещение видов Кафедрального собора на сувенирах придётся платить
16:02
  246
Картинка
Заместителем председателя Общественной палаты стал экс-министр по соцполитике Олег Грознецкий
15:51
  326
Картинка
В Зеленоградске суд закрыл закусочную на 80 суток за нарушение санитарных норм
15:39
  577

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  13258
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  10431
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo