Комитет Госдумы поддержал право парламентариев запрещать въезд в страну

Комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект о принципе взаимности в отношениях РФ с другими странами. Об этом сообщает РБК

Законопроект позволяет Госдуме и Совету Федерации запрещать въезд в страну иностранцам, совершившим действия, которые расцениваются как "угрожающие национальным интересам России либо ущемляющие охраняемые в России интересы личности, общества, государства или общепризнанные в России национальные, исторические, духовные, культурные либо иные социальные ценности". Согласно поправкам, предложенным в закон о порядке выезда и въезда в Россию, в отношении иностранцев могут применяться "дополнительные благоприятные условия или ответные ограничения" въезда, транзитного проезда через территорию России или выезда, "соразмерные тем благоприятным условиям или ограничениям", которые применяются данными иностранными государствами в отношении россиян. В законопроекте также отмечается право правительства устанавливать дополнительные ответные правила въезда и выезда.

В заключении комитета Госдумы отмечается, что законопроект соответствует Конституции. Инициативу называют актуальной, мотивированной и обоснованной. Её принятие стало бы "объективно необходимым шагом для защиты прав и интересов россиян", считают в Госдуме.