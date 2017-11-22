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Главная Новости Политика

Правительство утвердило новую форму визы для въезда в Россию

07:42
  265
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой разновидности визы на въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте правительства.
 
Документ внёс изменения в положение об установлении формы визы, порядка и условий её оформления, выдачи, продления срока действия, восстановления и аннулирования визы. "Категория "обыкновенная виза" дополнена новой разновидностью — обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание", — говорится в сообщении.
 
Новая форма визы будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев при наличии решения МВД России о выдаче этому гражданину разрешения на временное проживание в РФ. Такая виза может быть только однократной.

Изменения также были внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. "Установлено, что такая виза может быть только многократной", — указывается в сообщении.

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