Конкурс на архитектурную концепцию застройки Острова планируют объявить в начале 2018 года

Конкурс на архитектурную концепцию застройки Октябрьского острова намерены объявить в начале 2018 года. Об этом во вторник, 21 ноября, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал глава региона Антон Алиханов.

"У нас уже есть первая визуализация по зонам, того, что и где мы планируем сделать — где торгово-административные здания, где спортивные сооружения, социальные объекты, жильё. Это очень укрупнённый проект ПЗЗ. Я думаю, что мы в начале года объявим архитектурный конкурс, и уже во время чемпионата гости и жители области смогут познакомиться с предложениями различных архитектурных команд, с тем, чтобы мы голосованием или ещё как-то выбрали концепт того, что будет на Острове", — отметил Алиханов.