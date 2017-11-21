"Водитель, ты судак": припаркованный на "зебре" Renault заблокировал дорогу пешеходам

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.



В Калининграде на перекрёстке ул. Чекистов и Красной припаркованная машина Renault заблокировала дорогу пешеходам. Женщине, которая поставила машину на "зебре", прохожие сделали замечание, однако она на это никак не отреагировала.



Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Важная рекомендация: фотографию нарушителя нужно делать с трёх ракурсов.