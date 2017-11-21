Алиханов: Мутко ставит Калининградскую область в пример в вопросах подготовки к ЧМ-2018

Заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики и руководитель Российского футбольного союза Виталий Мутко поставил Калининградскую область в пример в вопросах подготовки объектов к ЧМ-2018. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал глава региона Антон Алиханов.

"Только сегодня говорили по конференц-связи с Виталием Леонтьевичем о том, как у нас проходит подготовка. Если раньше мы были в "красной зоне" практически по всем мероприятиям, то сейчас Виталий Мутко ставит нас в пример в качестве таких положительных изменений, потому что ситуация серьёзно сдвинулась вперёд", — рассказал Алиханов.