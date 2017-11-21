Алиханов: Ностальгический туризм в Калининградской области уходит в прошлое

Интерес к ностальгическому туризму в Калининградской области уходит в прошлое. Об этом во вторник, 21 ноября, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал глава региона Антон Алиханов.

Губернатор рассказал, что во время рабочего визита в Германию делегация рекламировала чемпионат мира по футболу, который пройдёт в Калининграде в 2018 году. По его словам, туристов также могут привлечь такие условия, как электронные визы.

"Ностальгический туризм уходит в прошлое ввиду того, что умирает поколение и ностальгия заканчивается. Во время поездки в Германию мы немцам рекламировали чемпионат мира по футболу. Сегодня я общался по конференц-связи с Виталием Мутко, он нас ставит в пример из-за положительных изменений", — рассказал Алиханов.