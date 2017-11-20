Власти Калининградской области разработают новую программу поддержки молодых семей с детьми
В Калининградской области разработают программу поддержки молодых семей. Об этом в понедельник, 20 ноября, журналистам сообщил глава региона Антон Алиханов.
"Будет новый вид выплат для семей с детьми. Сейчас с коллегами формулируем положение того, как поддержка будет оказана. Ориентировочно заложили 100 миллионов рублей, но сумма наверняка будет больше", — отметил Алиханов.
Также глава региона отметил, что планируется увеличить поддержку семьям с детьми, имеющим ипотеку.
"Сейчас 35 миллионов рублей выделяется. Планируем увеличить эту сумму в два раза", — заявил Алиханов.