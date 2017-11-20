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Алиханов: Хотим объединить проездной билет, банковскую карту и единый социальный сертификат

15:45
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В региональном правительстве прорабатывают техзадание для того, чтобы создать единый социальный сертификат, объединённый с платёжной системой "Мир" и проездным билетом на общественный транспорт. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

"Мы сейчас готовим единый социальный сертификат — документ, на который будут начисляться все социальные выплаты. Мы хотим объединить его с проездным документом, который сейчас готовится в городе Калининграде, и сделать единым в целом для региона, — пояснил Алиханов. — Скорее всего, это будет карта "Мир", потому что надо их совмещать с платёжной системой по единому социальному сертификату. Пользоваться такой картой смогут все".

По словам губернатора, ввести в работу электронные карты планируют в 2018 году, но произойдёт ли это до чемпионата мира по футболу — неизвестно.

Ранее чиновники уже заявляли о намерении ввести единый электронный социальный сертификат для жителей Калининградской области. 

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