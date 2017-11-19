Калининградская область вошла в топ-10 культурно развитых регионов
Калининградская область вошла в первую десятку рейтинга духовного развития регионов. Его составило Министерство культуры, передаёт "Российская газета"
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Регионы с наиболее активной духовной жизнью были названы во время международного культурного форума в Санкт-Петербурге. В число лидеров по темпам развития культуры также попали: Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Вологодская, Ленинградская, Московская, Пензенская, Псковская и Челябинская области.
Представители регионов получили сертификаты о достижении. Их вручила замминистра культуры Алла Манилова.