Калининградская область названа в числе самых читающих регионов России

Калининградская область попала в список самых читающих регионов в России. Об этом сообщает РИА Новости

В президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина подвели итоги всероссийского конкурса "Самый читающий регион России", организованного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Одним из лауреатов конкурса стала Калининградская область.

Всего в конкурсе участвовали 84 региона. Самыми читающими признаны 20 из них. Победителем признан Санкт-Петербург.

"Награду завоевали петербуржцы, которые даже в век интернета и гаджетов предпочитают живое общение с книгой", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко. Он отметил, что "сегодня культурная столица нашей страны стала литературной столицей".



В предыдущие годы главный приз доставался Ульяновской и Воронежской областям.