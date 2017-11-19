+6 °C
днем
+2 °C
ночью
19 ноября 2017 г. 12:48
57 050 пользователей
за 24 часа на сайте
59.08 -0.6
Курс ММВБ на 19 ноября 2017, 12:00
69.65 -0.6
Курс ММВБ на 19 ноября 2017, 12:00
16.57 0.0
Курс ЦБ на 19 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

О молодых губернаторах и провальных интервью: о чём калининградцы спрашивали Владимира Познера

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
10:55
  884
18 ноября в "Янтарь-холле" состоялась встреча с журналистом Владимиром Познером. Он рассказал калининградским зрителям о самом провальном интервью, молодых губернаторах и любимых книгах. Какие вопросы жители региона задавали мэтру. 
 
У меня литературный вопрос. Что вы в последнее время читали и сколько раз читали "Войну и мир" и на каком языке?
 
— "Войну и мир" я читал два раза, оба — по-русски. Первый раз – это было необходимо для экзамена по русскому языку и литературе, чтобы получить аттестат. Второй раз я читал его уже намного позже. Я не могу сказать, что это мой любимый роман, но не читать его нельзя. Что я прочитал недавно? Недавно вышла книга Михаил Зыгаря "Империя должна умереть" о периоде от 1900 до 1917 года, очень интересная. Сейчас читаю книгу Юрия Слёзкина – "Правительственный дом". Это о, так называемом, доме на набережной в Москве. Он был построен в 20-30х годах для высокопоставленного советского руководства. Дом, в котором потом арестовывали всех подряд. Очень страшное место. Это документальная проза о каждой семье и каждом человеке, который был арестован и расстрелян, отправлен в ГУЛАГ. Это колоссальнейшая работа. Я прочитал самую последнюю книгу Джона ле Карре. Он автор политических детективов.
 
Что самое главное в интервью? Кто был самым трудным собеседником?

— Самое главное – это слушать и слышать то, что человек говорит, и то, чего он не говорит. Что касается того, кто для меня был самым сложным собеседником. Тяжело брать интервью у тех людей, к которым я хорошо отношусь. Например, Михаил Михайлович Жванецкий. Это было провальное интервью. То же самое с Ваней Ургантом. Это мой близкий друг. Не получилось. Потому что когда вы берете интервью, надо задавать неудобные вопросы.
 
Может ли политик, который достиг высот, оставаться всё ещё абсолютно честным и приличным человеком?
 
— Не знаю, но мне кажется, что такие примеры были. Мало, но были. Политик в этом смысле очень тяжелая профессия. Ну, например, Нельсон Мандела, Джавахарлал Неру. Я подумал, а можно ли вообще достичь вершин, оставаясь максимально приличным человеком? Не только в политике. На какие надо идти компромиссы или ухищрения, чтобы добиться успеха?
 
Каким правилам жизни вы следуете?
 
— Надо меньше говорить о своих принципах. Они возникают по ходу пьесы. Что касается моих внуков, детей, у меня даже есть правнук. Я хочу, чтобы они были умными. Я это очень ценю. Добрыми. В профессии же я поклялся себе, что больше врать не буду. Я врал, когда я был пропагандистом. От отвращения к тому, что я делал, я дал себе такое обещание. Как журналист я пообещал, что постараюсь быть максимально объективным. Я не робот, у меня есть свои пристрастия, но я постараюсь. Мои представления о том, что есть патриотизм, наверное, сильно отличаются. Я не считаю, что патриотизм – это размахивать флагом и кричать: "Россия вперед!". Я считаю, что надо указывать на то, что нужно исправить. Меня многие русофобом за это называют, между прочим.
 
Мне кажется, что в России сейчас общество в состоянии брожения. Между людьми сложные коммуникации. В каком месте на земле общество наиболее вызревшее?
 
— Безусловно, Скандинавия. Я много чего видел и думал, что меня не удивишь, однако там ты говоришь человеку: "Послушайте, ваш подоходный налог 72%, то есть вы получаете 100, а вам остается 28. Вам не кажется, что это маловато?". Он отвечают: "Вы не понимаете. У меня остаются эти 28, но я могу их тратить до конца, ни о чём не думая. Если со мной что-нибудь случится, я знаю, что обо мне позаботятся. А вы свои будете тратить очень осторожно, потому что вы опасаетесь, что с вами будет". Это говорят все.
 
Один наш человек, уехавший туда, работает шофером. Я спрашиваю: "Как вам живется?".
— Отлично
— А почему?
— Эта страна для середняков. Если ты ниже среднего тебя обязательно поднимут. Если ты выделяешься, тебе скажут: "Не вылезай".
 
А что вы хотите у нас? Когда потрясение такое, какое было. Мы всё ищем, как быть. Как объяснить, что с нами произошло и почему произошло? Мы хотим знать, кто виноват. Нам очень сложно признаться, что мы сами виноваты. Я несколько лет назад спросил у своего внука Коли, который живет в Германии: "Вас учат в школе по поводу Гитлера и всё такое?". Он мне ответил: "Нам говорят, что виноват Гитлер и нацисты виноваты, но не только они. Виноват весь народ, потому что он поддержал их". У нас разве это можно представить?
 
Что в первую очередь нужно посетить в Америке?

— Америка невероятно интересная страна. Нью-Йорк – один из великих городов мира, который я лично обожаю. Но это такой город, что либо ты его обожаешь, либо не любишь. Он не терпит среднего отношения. Посмотреть Великий каньон. Это из природных явлений самое мощное, что есть в мире.
 
Здравствуйте Владимир Владимирович, я Светлана. Вы давний мой кумир. Все устали от политики, поэтому я хочу про любовь. Меня интересует два вопроса. У меня в "Одноклассниках" статус: Готова к общению с умным как Познер и богатым, как Абрамович.

— Желаю удачи.

Меня интересует личный вопрос. Чем должна обладать женщина, чтобы иметь в спутниках жизни такого мужчину как вы. Я много лет об этом мечтаю и всё никак. И второй вопрос. Меня волнует то, что Россию покидают молодые люди, студенты, они уезжают за границу. А нам с кем оставаться?

— Что касается того, что уезжают, это печально. Это плохой признак. Это говорит о том, что они не видят будущего у себя дома. Наверное, власти следует серьёзно об этом задуматься. Для этого наверняка есть основания. Вероятно, у них есть ощущения какой-то неустойчивости и неуверенности. Первый вопрос был очень милый, но у меня нет на него никакого ответа.
 
Удивляет ли вас что такие умные люди, учёные, как Бехтерёва, Татьяна Черниговская верят в Бога?
 
— Меня удивляет это, да. Я иногда задаю вопрос очень неприятный: зачем бог придумал клопов? Я спрашиваю, как биолог, их ведь никто не ест. А почему рак? А почему цунами, которое уносит 20 тысяч жизней? А почему Холокост 6 миллионов? Это что, всё божья воля? Мне говорят: нам не понять. Меня удивляет, когда это заявляет человек мыслящий. Понимаю, что многим это важно. Мысль о том, что смерть – это конец, она тяжёлая. Хочется думать, что не всё. Что потом есть что-то ещё. Легче так. Легче, если можешь молиться. Тяжело? Встал на колени, поговорил с батюшкой и стало легче. Это я понимаю.
 
Удивляет ли вас, что наш президент назначает таких молодых губернаторов?

— Я думаю, что губернаторов надо выбирать. Мы должны быть в ответе. Если он будет плохим, то это мы плохо выбрали. А когда назначают, то мы тут не при чём. Мы очень не хотим быть ответственными. Нам она не нравится. Пусть отвечает кто-нибудь другой – президент, назначенный губернатор, депутат, но ведь это рабская психология. За раба отвечает хозяин. Самый ответственный человек – это свободный человек, который отвечает за свои слова и свои действия. А по поводу возраста. Я предпочёл, чтобы были моложе. Мне надоели седые головы.
 
Почему для Путина важно из срока в срок приходить к власти?

— Может, стоит его спросить? Почему-то я должен знать, что думает Путин. Он несомненно патриот. Я думаю, что у него есть ощущение, что его долг делать всё, что он может, чтобы Россия стала сильной, свободной страной. Думаю, что он убеждён в том, что никто кроме него лучше этого сделать не может. Когда он оглядывается кругом, вероятно, он не видит человека, который может его сменить. Другое дело, согласен ли я с этим? Нет. Но я так думаю. Кроме того, власть притягивает. К власти стремятся люди, которые либо любят саму власть, либо у них есть ощущение, что они понимают, как все должны жить. Кстати, у меня такой разговор был с Навальным, когда он был на "Дожде". Я ему сказал: "Вы, Алексей, думаете, что вы знаете, как все должны жить, но я не хочу, чтобы вы определяли, как мне жить".
 
Как вам удается быть в такой отличной физической форме?

— Могу ответить серьёзно, а могу не очень. Я живу в Москве неподалеку от Патриарших прудов. Как-то там гулял довольно поздно ночью, я встретил Воланда, и мы договорились. Это один ответ. А другой ответ довольно нудный – мама моя очень правильно меня растила. Я правильно ел, ложился спать вовремя (до 16 лет ложился спать полдесятого), не принимал лекарств по возможности (только мёд, горячий чай, лимон). С другой стороны, вероятно гены имеют значение. Наконец, я счастлив в своей работе, обожаю то, что я делаю. Я счастлив в своих детях, ужасно ими горжусь. Я счастлив в личной жизни. Конечно, спортом я занимаюсь. Я же всё-таки на экране. Я должен прилично выглядеть. И мне нравится, когда на меня время от времени поглядывают девушки.
 
Вы задаёте своим гостям вопрос про Бога. Так вот: оказавшись перед Богом что вы ему скажете?

— Этот вопрос мне все задают. Я атеист, я в Бога не верую, но вдруг я ошибаюсь. Я скажу: как тебе не стыдно? Я ведь читал неоднократно Библию. Ни один волос не упадёт с твоей головы без его ведома. Он знает всё, он за всё в ответе. А как же так? Почему столько страданий, в том числе невинных детей? Это что, это по вашей воле?
 
Также на встрече прозвучали вопросы про Игоря Рудникова. У Познера спросили об отношении к теории Дарвина и, естественно, об Иммануиле Канте.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Пока медсёстры искали лекарство, Снежана умерла": мать полуторагодовалой девочки из Немана рассказала о трагедии
17 ноября 201718:42
  19438
"Пока медсёстры искали лекарство, Снежана умерла": мать полуторагодовалой девочки из Немана рассказала о трагедии
Владимир Познер прокомментировал дело депутата и журналиста Игоря Рудникова
Фото горячей новости
18 ноября 201720:27
  15105
Тренер "Балтики" рассказал о серьезных финансовых проблемах клуба
Фото горячей новости
18 ноября 201717:44
  3894
В РЖД объяснили, почему летать самолётами дешевле, чем ездить плацкартом
Фото горячей новости
18 ноября 201716:13
  7182
На трассе Калининград - Черняховск - Нестеров лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль (фото)
Фото горячей новости
18 ноября 201714:41
  19223

Лента новостей

Картинка
Калининградский янтарный комбинат побил 40-летний рекорд и досрочно выполнил план
12:22
  198
Картинка
В Калининграде Балтфлот устроил выставку современной техники ракетчиков и артиллеристов
11:55
  624
Картинка
Калининградская область вошла в топ-10 культурно развитых регионов
11:30
  379
Картинка
О молодых губернаторах и провальных интервью: о чём калининградцы спрашивали Владимира Познера
10:55
  884

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  12696
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9956
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo