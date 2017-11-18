Стало известно, кому достался самый крупный в истории России выигрыш в лотерею

Рекордную в истории российской лотерей сумму в полмиллиарда рублей выиграла пенсионерка из Воронежской области. Об этом сообщает Life

"Почта России" в течение двух недель после опубликования итогов розыгрыша не могла найти обладателя выигравшего лотерейного билета. Как выяснилось, 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области была уверена, что её билет "пустой". Дело в том, что пенсионерка просила внучку, чтоб та посмотрела итоги лотереи. В этот раз было так же, и внучка сообщила бабушке, что никакого выигрыша нет.

"Через две недели я решила перепроверить билет на сайте, набрала номер и увидела невероятную сумму. Потом ещё несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию", — рассказала журналистам дочь победительницы Екатерина, которая также приехала за выигрышем в столицу.