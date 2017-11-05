Житель Воронежской области выиграл рекордную сумму за всю историю российских лотерей

В воскресенье, 5 ноября, житель Воронежской области выиграл 506 миллионов рублей в лотерее "Русского лото". Об этом сообщается на официальном сайте компании-распространителя государственных лотерей "Столото".



Это самый большой выигрыш в истории России. Ранее самым крупным в нашей стране был приз в 365 миллионов рублей.

Представители лотереи не разглашают имя победителя. Известно, что билет он купил в одной из точек продаж в Воронежской области. Теперь его ждут в лотерейном центре, который находится в Москве.