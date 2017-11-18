Подросток из Барнаула, для которого калининградцы собирали деньги на лечение, получил биопротезы

16-летний Ярослав Шишов из Барнаула, потерявший обе руки из-за электротравмы во время спасения котёнка, получил биопротезы. Об этом сообщила мама мальчика Оксана Шишова.

Сейчас подросток находится в Германии и осваивает тренировочные протезы. Ярослав заново учится делать повседневные дела с помощью биомеханических рук. Тем временем немецкие медики готовят для него новые протезы, которыми мальчик будет пользоваться постоянно.

Летом 2017 года Ярослав Шишов получил тяжёлую электротравму, снимая котёнка с дерева рядом с трансформаторной будкой. Врачи вынуждены были ампутировать мальчику обе конечности.