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Подросток из Барнаула, для которого калининградцы собирали деньги на лечение, получил биопротезы

09:16
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16-летний Ярослав Шишов из Барнаула, потерявший обе руки из-за электротравмы во время спасения котёнка, получил биопротезы. Об этом сообщила мама мальчика Оксана Шишова.
 
Сейчас подросток находится в Германии и осваивает тренировочные протезы. Ярослав заново учится делать повседневные дела с помощью биомеханических рук. Тем временем немецкие медики готовят для него новые протезы, которыми мальчик будет пользоваться постоянно.
 
Летом 2017 года Ярослав Шишов получил тяжёлую электротравму, снимая котёнка с дерева рядом с трансформаторной будкой. Врачи вынуждены были ампутировать мальчику обе конечности.
 
Жители Калининградской области откликнулись на призыв помочь в сборе средств на лечение подростка. В регионе были организованы благотворительные мероприятия, вырученные средства перечислены Ярославу. 
 

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