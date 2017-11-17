Роскомнадзор снял блокировку с калининградской блокчейн-платформы "Голос"
Роскомнадзор разблокировал калининградский блокчейн-стартап "Голос", который ранее попал в реестр запрещённых сайтов. Об этом представители компании рассказали Vc.Ru
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По словам руководителя платформы "Голос" Георгия Комарова, изначально "Роскомнадзор" должен был заблокировать не весь сайт, а только одну страницу. Представители проекта оспорили решение о блокировке. После этого ведомство возобновило доступ к сайту.
Платформа "Голос" по решению суда попала в реестр запрещённых сайтов
10 ноября 2017 года. Причиной блокировки стало заявление истца, который пожаловался на размещение его персональных данных в публикации под названием "Законно ли видеонаблюдение в подъезде". Платформу "Голос" представили в июле 2017 года
. Это первая социальная сеть на платформе блокчейн.