Роскомнадзор заблокировал блокчейн-стартап из Калининграда за нарушение закона о персональных данных
Роскомнадзор внёс блокчейн-платформу "Голос" из Калининграда в список заблокированных на территории России сайтов за нарушение закона о защите персональных данных. Об этом пишет vc.ru
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Причиной блокировки стало заявление истца, который пожаловался на размещение его персональных данных в публикации под названием "Законно ли видеонаблюдение в подъезде". В заявлении суда отмечается, что владельцем сайта и ответчиком по делу стала компания NameCheap, Inc.
"Голос" — это социальная платформа, которая позволяет заработать токены взамен на размещаемый контент.
В июле этого года калининградские разработчики представили новую социальную сеть
"Голос" — первую в русскоязычном сегменте интернета основанную на технологии блокчейн (новейшая технология хранения и передачи данных, которую называют "новым интернетом"). Отличительной чертой этой блокчейн-платформы является то, что автор текста (поста) получает вознаграждение в криптовалюте.