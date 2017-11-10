Роскомнадзор заблокировал блокчейн-стартап из Калининграда за нарушение закона о персональных данных

Роскомнадзор внёс блокчейн-платформу "Голос" из Калининграда в список заблокированных на территории России сайтов за нарушение закона о защите персональных данных. Об этом пишет vc.ru

Причиной блокировки стало заявление истца, который пожаловался на размещение его персональных данных в публикации под названием "Законно ли видеонаблюдение в подъезде". В заявлении суда отмечается, что владельцем сайта и ответчиком по делу стала компания NameCheap, Inc.

"Голос" — это социальная платформа, которая позволяет заработать токены взамен на размещаемый контент.