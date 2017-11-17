Доцент БФУ о затопленном пляже в Янтарном: там нет ничего страшного

Пляж в Янтарном затапливает регулярно, ситуация не катастрофическая. Такое мнение выразил доцент института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им. Канта Николай Белов, сообщается на сайте университета.



"Я понимаю, что многих испугали публикуемые в СМИ и социальных сетях фотографии затопленного пляжа в Янтарном. На самом деле там всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд, — объяснил Белов. — Этот пляж затапливает едва ли не каждый год. Да и не только этот. Люди часто приезжают на море, видят, что пляж сократился на 10–15 метров, и очень расстраиваются. На этом участке наблюдаются периодические (сезонные) размывы пляжа. Естественное поступление наносов их восполняет".



По словам учёного, некоторые участки региона пострадали от штормов куда сильнее. Впрочем, отметил Белов, "заранее предпринятые меры — в частности, обустройство клетей на пляже — минимизировали ущерб от разгула стихии".