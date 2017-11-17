В калининградских садовых обществах разрешат строить магазины

Калининградские чиновники дополнят правила землепользования и застройки (ПЗЗ) правилами, позволяющими возводить магазины в зоне садоводческих товариществ. Такое обещание озвучил глава комитета по архитектуре и строительству Артур Крупин во время общественных слушаний по ПЗЗ в среду, 15 ноября.

К чиновникам обратились жители СНТ "Железнодорожник", расположенного в районе ул. Земнухова. Они собрали подписи за то, чтобы на территории их садоводства разрешили построить магазин.

"По нашему "Железнодорожнику" уже даже маршрутки ходят, но нет ни одной остановки, ни одной аптеки... Зона участка, где мы хотим возвести магазин, граничит с зоной многоэтажных домов. Соответственно, все жители только за. Тем более что одновременно планируется там построить ещё и остановку", — заявил представитель садоводов Денис Ролик.

На это Крупин ответил, что в новой версии ПЗЗ будут предусмотрены соответствующие поправки для зоны садоводств.

"Мы понимаем, что сегодня в СНТ проживает достаточно много калининградцев. Понятно, что есть потребности в обслуживании. Поэтому мы в основные виды разрешённого использования для зоны Ж-5 внесём магазины. Стройте, пожалуйста, небольшие магазины — ограничение по площадям будет. Мы это сделаем для всех СНТ", — заключил глава комитета.