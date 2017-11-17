+9 °C
днем
+4 °C
ночью
17 ноября 2017 г. 17:50
70 943 пользователей
за 24 часа на сайте
59.32 -0.36
Курс ММВБ на 17 ноября 2017, 17:00
69.98 -0.27
Курс ММВБ на 17 ноября 2017, 17:00
16.57 +0.1
Курс ЦБ на 18 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Госдуме раскритиковали идею уголовного наказания за ввоз санкционки

13:41
  750
Председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал идею Министерства финансов об уголовной ответственности за ввоз товаров, подпадающих под санкции. Об этом пишет "Интерфакс"

"Мне кажется, штрафовать нужно, а сажать — какой смысл?" — выразил мнению Крашенинников. Он считает, что за это нарушение должна быть административная ответственность.

Накануне стало известно, что Минфин предлагает наказывать за ввоз санкционных продуктов в Россию в соответствии с Уголовным кодексом. 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Стартовал второй этап продаж: как купить билет на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде (пошаговая инструкция, обновлённые цены)
16 ноября 201712:10
  10035
Стартовал второй этап продаж: как купить билет на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде (пошаговая инструкция, обновлённые цены)
Технологии побеждают живое общение: почему заказывать такси через приложение удобнее
Фото горячей новости
15:00
  978
"Показалось, что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло
Фото горячей новости
14:34
  5673
Как стать поставщиком крупнейших госкомпаний: предпринимателей приглашают на открытую встречу с заказчиками
Фото горячей новости
14:32
  1336
В пятницу температура воздуха в Калининграде превысила климатическую норму
Фото горячей новости
13:04
  1935

Лента новостей

Картинка
Роскомнадзор снял блокировку с калининградской блокчейн-платформы "Голос"
17:46
  46
Картинка
Доцент БФУ о затопленном пляже в Янтарном: там нет ничего страшного
17:23
  386
Картинка
Бывший вице-мэр, депутат и общественник: на конкурс по выбору главы Калининграда подали документы семь кандидатов
17:01
  662
Картинка
Учёный БФУ: Если не провести серьёзных инженерных работ, Куршская коса может превратиться в остров
16:58
  447

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  12454
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9634
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo