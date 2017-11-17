В Госдуме раскритиковали идею уголовного наказания за ввоз санкционки
Председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал идею Министерства финансов об уголовной ответственности за ввоз товаров, подпадающих под санкции. Об этом пишет "Интерфакс"
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"Мне кажется, штрафовать нужно, а сажать — какой смысл?" — выразил мнению Крашенинников. Он считает, что за это нарушение должна быть административная ответственность.
Накануне стало известно, что Минфин предлагает наказывать
за ввоз санкционных продуктов в Россию в соответствии с Уголовным кодексом.