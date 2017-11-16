Минфин предложил ввести уголовную ответственность за ввоз в страну санкционки

Минфин подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции на территорию России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьёй 226.2 "Нарушение запрета, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о таможенном деле, на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров". В пояснительной записке указывается, что ответственность будет касаться юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Новая статья предполагает лишение свободы на срок от трёх лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Согласно законопроекту, ответственность будет наступать при ввозе товаров суммарной стоимостью свыше 1 млн рублей.