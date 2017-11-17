Минобороны РФ рассекретило документы о помощи Польше в 1945 году

Министерство обороны России рассекретило документы времен Второй мировой войны, которые свидетельствуют о материальной помощи, оказанной Польше Советским Союзом. Они опубликованы на сайте мультимедийного проекта "Память против забвения".

Согласно архивным записям, Красная Армия обеспечивала польские города продуктами, лекарствами, транспортом, топливом и промышленным сырьём с марта по ноябрь 1945 года. Страна получила от СССР гуманитарную помощь на сумму более 1,5 миллиарда рублей (по ценам того года).

В документах сообщается, что советская армия восстанавливала разрушенные во время войны железные дороги и мосты в Польше. Кроме того, полякам в 1945 году был передан посевной материал, сельхозмашины и инвентарь.