В мэрии объяснили причину отказа от адаптивных светофоров на площади Василевского

В администрации Калининграда отказались от установки адаптивной системы светофоров на пл. Василевского, потому что сочли её малоэффективной. Об этом в четверг, 16 ноября, на заседании комиссии по городскому хозяйству сообщил заместитель председателя комитета мэрии Юрий Кондратьев.

По словам чиновника, в течение года в администрации активно обсуждали с разными специалистами введение новой системы. Проект оценивался в 16 млн и предусматривал установку дополнительных светофоров и датчиков как на самой площади, так и на перекрёстках ул. Невского с ул. Куйбышева, ул. Черняховского — с ул. Сергеева.

"Проводили моделирование, но гарантированного положительного реззультата в случае реализации системы адаптивной работы светофоров наш экспертный совет не нашёл, поэтому мы решили не тратить бюджетные средства", — пояснил Кондратьев.

Он отметил, что деньги в итоге пошли на дорожную разметку и установку ограждений. Ранее глава Калининграда Александр Ярошук говорил, что к вопросу адаптивных светофоров власти планируют вернуться к 2020 году