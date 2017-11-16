+8 °C
днем
+4 °C
ночью
16 ноября 2017 г. 17:44
77 229 пользователей
за 24 часа на сайте
59.8 -0.42
Курс ММВБ на 16 ноября 2017, 17:00
70.42 -0.63
Курс ММВБ на 16 ноября 2017, 17:00
16.67 +0.12
Курс ЦБ на 17 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В мэрии объяснили причину отказа от адаптивных светофоров на площади Василевского

Автор: Константин Сериков
17:38
  43
В администрации Калининграда отказались от установки адаптивной системы светофоров на пл. Василевского, потому что сочли её малоэффективной. Об этом в четверг, 16 ноября, на заседании комиссии по городскому хозяйству сообщил заместитель председателя комитета мэрии Юрий Кондратьев. 
 
По словам чиновника, в течение года в администрации активно обсуждали с разными специалистами введение новой системы. Проект оценивался в 16 млн и предусматривал установку дополнительных светофоров и датчиков как на самой площади, так и на перекрёстках ул. Невского с ул. Куйбышева, ул. Черняховского — с ул. Сергеева. 
 
"Проводили моделирование, но гарантированного положительного реззультата в случае реализации системы адаптивной работы светофоров наш экспертный совет не нашёл, поэтому мы решили не тратить бюджетные средства", — пояснил Кондратьев. 
 
Он отметил, что деньги в итоге пошли на дорожную разметку и установку ограждений. Ранее глава Калининграда Александр Ярошук говорил, что к вопросу адаптивных светофоров власти планируют вернуться к 2020 году
 
Адаптивную систему, или "умные светофоры", на пл. Василевского решили установить после того, как там стали часто образовываться пробки. Это произошло из-за изменения структуры перекрёстка на круговую развязку. Несколько раз проект меняли, но в итоге так и не реализовали.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Стартовал второй этап продаж: как купить билет на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде (пошаговая инструкция, обновлённые цены)
12:10
  4179
Стартовал второй этап продаж: как купить билет на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде (пошаговая инструкция, обновлённые цены)
Калининградцы остались без денег после банкротства фирмы, недостроившей их дом
Фото горячей новости
15:21
  2908
Госдума одобрила законопроект, возвращающий налог на движимое имущество организаций
Фото горячей новости
14:35
  2164
Гипермаркет Interspar открывается в Калининграде
Фото горячей новости
14:00
  12551
В России резко упали цены на iPhone 8 Plus
Фото горячей новости
13:17
  4143

Лента новостей

Картинка
В мэрии объяснили причину отказа от адаптивных светофоров на площади Василевского
17:38
  43
Картинка
Появилось видео аварии на ул. Театральной, где пострадала пятилетняя девочка
17:35
  127
Картинка
Мэрия пообещала сохранить берёзовую рощу на улице Болотова, попавшую в зону застройки
17:19
  161
Картинка
Калининградец пытался провезти в область под капотом Audi запрещённый табак снюс
16:58
  407

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  12231
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9491
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo